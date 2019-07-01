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11 человек утонуло в Алтайском крае за последнюю неделю июня

, ИА "Амител"
Почти все происшествия были на стихийных пляжах
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

11 человек утонуло в водоемах Алтайского края за последнюю неделю июня, такие данные привели на совещании в краевом МЧС. Практически все происшествия зарегистрированы на стихийных, неорганизованных местах отдыха.

"Прошли техническое освидетельствование и допущены к пользованию 52 пляжа. Все состоящие на учете пляжи расположены на территории пяти городов и 17 районов Алтайского края. В остальных муниципальных образованиях края оборудованные места массового отдыха людей на воде отсутствуют", – сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев.

Нехватка проверенных, оборудованных по всем правилам пляжей – одна из проблем печальной статистики. Например, нет ни одного пляжа в Рубцовске. Люди купаются на реке Алей, и там уже произошло несколько трагических случаев.

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева рассказала, что в 120 населенных пунктах будут созданы родительские патрули, в которые также войдут педагоги и активисты. Группы по три-четыре человека в жаркую погоду будут проходить по местам стихийного отдыха, рассказывать детям про опасность купания в таких местах.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.07.2019 13:18
- гость -

зачем рассказывать про опасность, если все понимают, что купаться все равно будут, но никто не сделает место для купания?!

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