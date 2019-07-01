Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков дал прогноз о ценах на бензин после истечения соглашения о заморозке цен на бензин, которое правительство и нефтяные компании заключили в 2018 году.
С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, срок которых истекал 31 марта 2019 года, но затем был продлен еще на три месяца.
Тогда компании согласились, что с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 февраля они не должны превышать прогноз среднегодовой инфляции.
По словам Игоря Юшкова, вариант с резким скачком цен маловероятен. Он прогнозирует, что в ближайшие два месяца – июль и август – стоимость топлива останется стабильной.
"Думаю, что устное "джентльменское" соглашение у нефтяников с правительством остается – о том, что в июле и, скорее всего, в августе они не будут поднимать цены в рознице, соответственно и на опте", – цитирует Юшкова РИА "Новости".
Он предположил, что если выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке окажутся недостаточными, они могут попытаться возместить это за счет подъема цен.
По его прогнозу это может произойти в сентябре, когда уже будет понятно, о какой именно сумме идет речь.
Комментарии
Почему в казахстане российский бензин стоит дешевле, чем в россии?
Потому что у нас бенза еще 33 налога сдерут, а там просто его продают как что то импортное.
Утинская стабильность на лицо - опять залазят в наши корманы
пора заправляться в Казахстане
1.07.2019 13:53
- гость -
возможно, но какой бак надо иметь чтоб это было экономически выгодно для барнаульцев?
приграничные районы давно заправляются только там
Бензин уже сейчас дороже чем в Штатах.
В РАЗРУШЕННОЙ И СЕЙЧАС ВОЮЩЕЙ ЛИВИИ БЕНЗИН СТОИТ 26 КОПЕЕК НА НАШИ ДЕНЬГИ. ЭТО ПРИМЕР ОТНОШЕНИЯ КАДДАФИ К СВОЕМУ НАРОДУ, ВЕРНЕЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.