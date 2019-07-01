МЧС по Алтайскому краю предупреждает о высокой пожароопасности в западных районах региона. Сложные ситуации возможны 2-4 июля.
В эти дни местами в западных районах сохранится высокая пожароопасность – 4-й класс горимости. Возможен рост количества бытовых пожаров, лесных и степных возгораний. "Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнем в считанные секунды становится большим пожаром с тяжелыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения", – добавили в МЧС.
В МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Но предупреждают, что в это время не стоит жечь сухую траву и мусор, разводить костры на природе, бросать непотушенные спички, сигареты, пользоваться открытым огнем.
Единый телефон доверия: 8 (3852) 65-82-19.
Телефон пожарно-спасательной службы: 101.
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