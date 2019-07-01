С 1 июля 2019 года осуществлена индексация тарифа системы "Платон", сообщает ТАСС.
До этого собственники автомобилей с разрешенной массой свыше 12 тонн независимо от фактической массы груза платили по 1,9 рубля за каждый пройденный километр.
Теперь плата поднялась на 14 копеек, достигнув 2,04 рубля. Следующая индексация запланирована на 1 февраля 2020 года. Тариф поднимется еще на 16 копеек, достигнув 2,2 рубля за километр.
До этого на протяжении трех лет индексация не производилась для "снижения нагрузки на предпринимателей".
Систему "Платон" запустили в России 15 ноября 2015 года. В ней зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. За это время от грузоперевозчиков в Дорожный фонд России поступило 77 млрд рублей.
Комментарии
Все им мало. В итоге заплатит рядовой покупатель.
Когда же они накушаются, наши благодетели...
Везде рост цен и тарифов. Это как взять ружье и собрать деньги в доме. Государство тем же самым занимается.
ЖКХ тоже повысили.