Старкон - 2019/ Фото: instagram.com
В Санкт-Петербурге завершился двухдневный фестиваль фантастики, науки и творческого самовыражения "Старкон". Мероприятие с двадцатилетней историей является любимой творческой площадкой для косплееров, художников, геймеров, писателей и блогеров со всей России.
Почетными гостями фестиваля в этом году стали легендарный актер сериала "Звездный путь: Дискавери" Энтони Рэпп и настоящий космонавт Андрей Борисенко.
Какими образами радовали участники и гости фестиваля, смотрите в нашей фотоленте.
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