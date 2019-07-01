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"Открыты к диалогу": как правительство поддерживает алтайских бизнесменов

, ИА "Амител"
1,7 млрд рублей выделят до 2024 года на развитие малого и среднего бизнеса в регионе
Александр Евстигнеев/Фото: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Александр Евстигнеев/Фото: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Никакого регламента, никаких правил и ни один вопрос не останется без ответа. В таком формате прошла неформальная встреча руководителя управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева с представителями СМИ. У журналистов как и жителей края накопилась уйма вопросов: национальный проект по развитию бизнеса объявлен, а на что конкретно могут рассчитывать предприниматели — непонятно. В нашем материале — подробно о проблемах и перспективах бизнесменов.

Президент два раза не повторяет

В стране разработан национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса. Одна из важнейших целей — вовлечь в предпринимательскую деятельность как можно больше людей. Задача региону уже поставлена: 329 тысяч занятых в бизнес-секторе к 2024 году. Сейчас в крае таковых насчитывается 269 тысяч человек.

"Национальный проект — конкретный сигнал президента обратить внимание на малое и среднее предпринимательство", — пояснил Александр Евстигнеев.

Чтобы увеличить число предпринимателей просто задачу поставить мало. Необходима трансформация делового климата. То есть нужно устранить барьеры и создать максимально комфортные условия для развития предпринимательства. В том числе грамотно изменить законодательство и налогообложение в пользу бизнесменов.

На деле, а не на словах

1,7 млрд рублей выделят до 2024 года на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. При этом Александр Евстигнеев подчеркнул, что еще в 2017 году правительство страны приняло решение уйти от невозвратных форм господдержки.

Часть средств в рамках нацпроекта будут направлены предпринимателям через гарантийную организаций, региональный фонд микрозаймов, образовательные программы для бизнеса, мероприятия по популяризации предпринимательства.

Более 642 млн рублей направят через министерство сельского хозяйства на так называемые агростартапы для развития сельских кооперативов.

Руководитель управления по развитию предпринимательства заявил, что край на местном уровне старается сохранить субсидии и гранты. На эти цели в 2019 году выделено более 18 млн рублей. В пример Евстигнеев привел местные компании "Сисорт", "Велес", "Алтайтара", которые выросли после получения такой поддержки.

"Мы сохранили гранты для приоритетных сфер экономики. Эти сферы ежегодно меняются. В этом году мы добавили сферу развития телекоммуникационной инфраструктуры. Для меня стало открытием развитие компании из Камня-на-Оби. У человека в планах сделать вклад в развитие Каменского района. Он развивает интернет-коммуникацию и в Барнауле. Мы приняли решение включить эту сферу в перечень." — указал на каменский опыт чиновник.

Тем не менее, в масштабах страны, гранты и субсидии — так называемую невозвратную форму поддержки — заменили льготным кредитованием.

Помощь в процентах

Программа льготного кредитования есть и на федеральном уровне и на местном. По федеральной программе можно получить деньги в 60 кредитных учреждениях по ставке 8,5%. Но размер займа начинается от 5 млн рублей. Чиновник сообщил, что жители уже получили более миллиарда рублей в кредит по этой программе и еще 1,7 млрд числится в заявке.

В регионе льготным кредитованием занимается Алтайский фонд микрозаймов, учредителем которого является правительство Алтайского края. У фонда ставки для приоритетных сфер от 5%, базовая ставка 6,25% и максимальная ставка 7,75%. Две последние ставки отличаются сроком: на год можно взять кредит под базовую ставку, а от года до трех лет — максимальную. При этом потолок займа — 5 млн рублей.

Предпринимателям моногородов (Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое и поселок Степное озеро — прим.ред.) уже в этом году будет доступен займ по ставке 3,75%.

Алтайский гарантийный фонд тоже поддерживает предпринимателей. Он позволит получить заемные средства при отсутствии залога. "Надо получить 10 млн, но залога на пять, тогда человек получит займ в банке под нашу гарантию."- объяснил Александр Евстигнеев. Другими словами, региональная гарантийная организация поручается за предпринимателя перед банком.

Невидимые бизнесмены

Еще одна актуальная проблема — теневой сектор. Чтобы региону достичь поставленной цели в 329 тысяч предпринимателей, в бизнес надо вовлечь еще 60 тысяч. Отчасти потенциал, по словам Евстигнеева, находится в теневом секторе.

"В тени порядка 199 тысяч человек, они фактически уже занимаются бизнесом. Если это неофициально работающие, то они не получат пенсию, не смогут пользоваться качественными медуслугами, их в любой момент могут оставить без зарплаты, и предъявить будет нечего. Наша задача вывезти людей из не наблюдаемого сектора экономики. Хотел бы отметить, в 2019 году в четырех регионах уже был запущен специальный налоговый режим для самозанятых: в Москве, Московской области, Калуги и Татарстане." — отметил чиновник.

Пилотный проект, о котором упомянул Евстигнеев, предполагает, что зарегистрированный через приложение в телефоне человек получает статус самозанятого, и от каждой проведенной сделки платит 4%, юридические лица и ИП платят 6%. Больше никаких платежей не взимается. Это касается любых видов деятельности кроме продажи акцизных товаром, нотариальных сделок и арбитражного управления. По всей стране этот механизм должен заработать с 2020 года.

Отвечая на вопрос: что может заставить фермеров из глубинки выйти в видимый сектор экономики, Евстигнеев указал, что люди получат возможность иметь доступ к господдержке, смогут работать с безналичными расчетами — расширят клиентскую базу.

"Сегодня не каждое крупное хозяйство готово принимать у ЛПХ (личное подсобное хозяйство — прим.ред.) зерно за наличные. Поэтому, когда деятельность официальная, то расширяются возможности по реализации товаров и услуг у предпринимателей" — заявил он.

Главное — не наказание

Сегодня для незарегистрированного предпринимателя штраф за его деятельность составляет 500 рублей. Это не та сумма, которая может остановить.

"Думаю, что сейчас количество наказанных лиц минимальное. Есть конкретное физлицо, которое оказывает услуги, оплачивает штрафы и продолжает эту деятельность. Качество его услуг вызывает сомнение. И нет реальных механизмов, чтобы ограничить его деятельность." — прокомментировал проблему спикер.

По словам чиновника, в управлении по развитию предпринимательства вопросы выявления нелегалов — несвойственная им тема. Перед сотрудниками никто не ставит задач по выявлению или наказанию самозанятых, доведению информации до налоговой. Эта работа других ведомств.

Евстигнеев отмечает, что в этом случае еще надо разделять тех, кто подрабатывает разово — могут починить автомобиль, провести дополнительное занятие со школьником и тех, кто получает заработок на систематической основе.

Человеку с постоянной подработкой в управлении рекомендуют зарегистрировать ИП и получить патент, чтобы выйти в наблюдаемый сектор и пользоваться преференциями.

Влияние федералов

Много вопросов вызывает заход федеральных компаний на местный рынок. Спикер выделил в этом блоке два аспекта. К позитивному влиянию он отнес появление новых рабочих мест, отчисления и заработные платы, возможность потребителя получать более широкий спектр товаров и услуг.

Из отрицательных моментов Евстигнеев выделил следующий: "Когда сети заходят в небольшие территории, это зачастую приводит к закрытию местного бизнеса." Но при этом порой появление федеральных сетей становится "подстегивающим" инструментом для местных предпринимателей.

"Мы открыты к диалогу"

Реализация нацпроекта требует более активного взаимодействия с гражданами для того, чтобы вовремя заметить какую-то проблему, которую чиновники могли пропустить, отметил руководитель управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

"Мы максимально раскрываем свою работу по национальному проекту для того, чтобы нам на первоначальном этапе и бизнес-сообщество и население подсказало: ребята, а можно сюда внимание обратить. Мы абсолютно открыты к диалогу.

Предприниматель сегодня — это созидатель: проезд в автобусе, покупка газет или хлеба — это все предприниматели. Мы обязаны создать все благоприятные условия для бизнеса." — заключил Александр Евстигнеев.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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