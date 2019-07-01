Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе от выступлений в России.
"Это какая-то глупость. Ее же никто в стране не обижал, – выразил свое мнение представитель российского шоу-бизнеса. – Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует".
Пригожин подчеркнул, что публичный человек обязательно должен нести ответственность за свои слова и поступки.
Примечательно, что Катамадзе выступала в Москве всего неделю назад – 22 июня 2019 года. Там она посетила фестиваль "Усадьба Jazz", за что ее потом раскритиковали на родине.
После этого она решила поддержать протестующих в Тбилиси, которые выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Более того, исполнительница назвала Россию "оккупантом".
Комментарии
Нино Расуловну хочу.