Сквер на проспекте Строителей рядом с Центром занятости населения и остановкой им. Циолковского будет благоустроен. Идею и проект вместе с администрацией Железнодорожного района разработали местные активисты, об этом порталу Amic.ru рассказал один из общественников, руководитель интернет-сообщества "Шпиль" Егор Галкин.
"В рамках этого проекта в сквере пешеходные тропинки будут вымощены плиткой, перенесена парковка и нерегулируемый пешеходный переход, на площади в центре сквера запланирована установка современных качелей для взрослых, удобные и красивые лавочки вокруг деревьев, различные зоны для активностей, а также в перспективе место для небольших павильонов для круглогодичной торговли, появится освещение", – рассказал Егор Галкин.
Благоустройство будет происходить в два-три этапа в 2019-2021 годах. Во время разработки проекта учитывались несколько важных параметров: по каким именно тропинкам больше всего ходят люди, а также расположение пешеходного перехода. Активисты "Шпиля" опрашивали местных жителей, сделали необходимые замеры со специалистами из разных служб, оценивали ситуацию в разное время года. Проект разработало архитектурное бюро MDVA.
"Существующий пешеходный переход от ТРЦ "Галактика" до центра занятости делает транзит пешеходов небезопасным. Сразу после перехода расположен въезд на парковку к центру занятости. До остановки людям приходится идти либо вдоль дороги по тропинкам через грязь или сугробы, либо через парковку немного в обход", – добавил собеседник.
Егор Галкин рассказал, что активисты обратились с идеей благоустройства сквера в администрацию района и неожиданно для себя получили поддержку. На проработку идеи и проекта ушел почти год. Все работы будут проведены на бюджетные средства, а это более 8,4 млн рублей.
Нажмите на картинку для увеличения. Это часть проекта по благоустройству.
Комментарии
А начали как всегда с порубки деревьев ! И сколько вырубить запланировали ?
И ещё - при таком трафике движения ГУЛЯТЬ там могут только самоубийцы . Выхлопных газов там столько , что у гуляющих рак лёгких просто обеспечен ! НО деньги "приватизировать" очень хотелось ....
Ну вот, посетители пивнушки напротив, оценят местечко... теперь им будет где попить пивка.
там делать нечего. места совсем нет. какой сквер???
Вот владельцам собак фортит! Там же выгуливают всех псов с округи, причем какашки никто не убирает. Весной там ужас!