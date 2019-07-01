Сразу пять крупных интернет-сервисов пожаловались на "дискриминацию" со стороны поисковика "Яндекс", сообщает газета "Ведомости".
Сервис карт 2ГИС, сайт частных объявлений Avito, онлайн-кинотеатр Ivi, портал по подбору специалистов Profi.ru и сервис поиска недвижимости ЦИАН составили совместную записку с жалобой на компанию.
Как следует из ее текста, между рекламной и органической выдачей на запрос пользователя у поисковика имеются "колдунщики", места в которых есть только для связанных с "Яндексом" сайтов.
Остальные же получают более низкие строчки в выдаче, тем самым теряя потенциальных клиентов.
В связи с этим 2ГИС, Avito, Ivi, Profi.ru и ЦИАН призвали "Яндекс" предоставлять всем компаниям равные условия, независимо от того, связаны с компанией сервисы или нет.
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