Фото предоставлено пресс-службой алтайского Следкома
Два малолетних мальчика пропали в Смоленском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба алтайского Следкома.
"По данным следствия, дети пропали 27 июня 2019 года. В результате предпринятых поисков на берегу реки Песчаная были обнаружены два велосипеда, а также детская одежда. Местонахождение детей пока не установлено", – уточнили в ведомстве.
Мальчикам 7 и 8 лет, они живут в поселке Кировский Смоленского района. Сейчас полиция и МЧС ведут розыск детей, в том числе и в водоеме.
По данному факту возбуждено уголовное дело
Если вам что-то известно об этой ситуации или вы видели детей с 27 июня 2019 года, просьба сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-37, 29-80-94 либо по телефону 02.
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