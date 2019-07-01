Глава Минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко объявил о введении режима ЧС в пяти районах, сообщают "Вести Новосибирск".
Речь идет о Венгеровском, Татарском, Убинском, Усть-Таркском и Чановском районах, где в течение месяца выпало в 2-3,5 раза осадков выше нормы.
В результате это привело к переувлажнению почвы, что грозит гибелью для урожая.
Кроме того, из-за проливных дождей уровень реки Омь поднялся на 25 см, что привело к подтоплениям прибрежной территории.
От воды также пострадали райцентр Усть-Тарка и село Победа.
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