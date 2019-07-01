Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о необходимости сохранить русские школы в Эстонии, сообщает ТАСС.
По его словам, школа передает не только знания, но и культуру. Он выразил уверенность, что русская культура обогащает эстонское общество.
"Русские люди являются частью эстонского общества и государства, и их культура обогащает наше общество, а значит, ее нужно сохранить", – подчеркнул Кылварт.
Количество русскоязычных школ в Эстонии неуклонно сокращается. По последним данным, их осталось 74. В них обучаются примерно 20% эстонских школьников.
При этом даже на эти школы накладывается ограничение, согласно которому на иностранном языке может преподаваться не более 40% предметов.
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