Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон посетил Джулиана Ассанжа в больничном крыле британской тюрьмы Белмарш.
"Безусловно, он в лучшем состоянии, чем был несколько недель назад, – рассказал в интервью РИА "Новости" Храфнссон. – Но он все еще страдает".
Здоровье австралийца ухудшилось за семь лет пребывания в посольстве Эквадора, где были "несовместимые с человеческими правами" условия.
В тюрьме Ассанж начал стремительно терять вес, что и стало главной причиной его перевода под наблюдение медиков.
Ассанж задержан 11 апреля 2019 года на территории посольства Эквадора в Великобритании, после того как лишился гражданства и дипломатической защиты страны.
Основанием для ареста послужило решение британского суда. Джулиан Ассанж нарушил условия освобождения под залог: основатель WikiLeaks не явился на заседание в 2012 году.
Австралиец признан виновным и приговорен к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Джулиан Ассанж – журналист, телеведущий и программист из Австралии, более известный как основатель международной организации WikiLeaks, которая публикует сверхсекретную информацию, полученную в результате утечек: материалы о шпионских скандалах, военных преступлениях, коррупции во властных структурах и тайнах дипломатии.
Среди первых документов, опубликованных WikiLeaks, – сведения о расходах на войну в Афганистане, засекреченные "дневники афганской войны", кадры, снятые во время багдадского авиаудара, ставшего причиной гибели журналистов Reuters, материалы о содержании заключенных в американской тюрьме Гуантанамо и прочие.
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