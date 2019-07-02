Озеро Байкал / Фото: wikiway.com, urban3p.ru, из свободных источников
Первые упоминания озера Байкал под именем "Бэйхай" были в 110 г. до н. э. в китайских письменных источниках. Также по легенде на берегах Байкала находится могила самого Чингисхана.
Для России Байкал открыли русские казаки в 1643 году. Экспедиция во главе с енисейским казаком Курбатом Ивановым и атаманом Василием Колесниковым 2 июля вышла к Байкалу напротив острова Ольхон. Позже русские обосновались в Предбайкалье окончательно, построив город Иркутск.
Байкал – самое глубокое и большое озеро на планете. Нередко его называют морем. Воды Байкала составляют 19% мировых запасов пресной воды, а их чистота позволяет увидеть объекты на глубине до 40 метров. Зимой, когда вода озера покрывается толстым слоем льда, на нем появляются трещины, длина которых иногда доходит до 30 километров.
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