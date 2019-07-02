"Зона комфорта" Тадао Церна / Фото: http://tadaocern.com
"Зона комфорта" – так называется фотопроект литовца Тадао Церна о жизни на пляже.
Тадао обратил внимание, что люди, приходя на пляж, чаще всего открыты и расслаблены. В обычной повседневной жизни мы пытаемся скрыть свои недостатки. Однако как только оказываемся на пляже, мы обо всем забываем, и становимся, по сути, другими людьми. "Я решил сделать снимки спящих отдыхающих, потому что это точно соответствует названию проекта – Comfort Zone", – комментирует свои работы автор. Тадао специально скрыл лица героев фотографий, чтобы зритель, не отвлекаясь, мог обратить внимание на детали, делающие их уникальными и живыми.
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