Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин вручил представителям лесхозов ключи от новой лесопожарной и лесохозяйственной техники, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Новые транспортные средства в рамках нацпроекта "Экология" поступили на вооружение лесничеств "Байгол лес", "Каракокша лес", "Кош-Агач лес", "Онгудай лес", "Улаган лес", "Усть-Кан лес" и "Шебалино лес".
В общей сложности национальный проект предусматривает выделение 75 млн рублей, из них 65 млн на технику, 10 млн – на лесовостановление.
Проект будет действовать до 2021 года. За это время республиканским лесхозам поступит 94 единицы техники и оборудования.
Комментарии