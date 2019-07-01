Следственные органы регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту стрельбы в ТЦ "Эдем" в Новосибирске, в ходе которой погибло два человека.
По предварительным данным следствия, 22-летний новосибирец зашел в здание с карабином "Сайга" и выстрелил в 21-летнего сотрудника кафе.
Ранение оказалось смертельным – молодой человек скончался на месте происшествия. Убийца прожил немногим дольше него, совершив суицид, не выходя из торгового центра.
Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что убийство было совершено на почве ревности.
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