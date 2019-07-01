Пенсионный Фонд России напомнил, что с 1 июля 2019 года на пенсию могут выйти мужчины в возрасте 60 лет и 6 месяцев и женщины, которым исполнилось 55 лет и полгода.
Как сообщает ТАСС, назначение пенсии раньше на полгода – это одна из льгот, которую предусматривает пенсионная реформа.
В этом году на первые пенсионные выплаты могут рассчитывать мужчины 1964-1965 годов рождения и женщины, родившиеся в 1959-1960 годах.
Поэтапное увеличение пенсионного возраста предусматривает, что до 2028 года возраст ухода на пенсию будет поэтапно повышаться, пока не достигнет 65 лет у лиц мужского пола и 60-ти – женского.
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