Первый канал проинформировал телезрителей о том, что на седьмом сезоне шоу "Голос. Дети" используют уже новую систему голосования с усиленной защитой от "накрутки".
"Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу", – цитирует сообщение пресс-службы СМИ РИА "Новости".
Финал шестого сезона шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила других финалистов – Ержана Максима и Валерия Кузакова, которые набрали 15,6% и 27,9% соответственно.
Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
По ее результатам принято решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети".
Во время спецвыпуска, на который дочь Алсу не приехала, объявлено, что все участники финала стали победителями и каждому из них вручен миллион рублей.
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Давайте, стадо, все к зомбоящику! Потреблять и развлекаться, смотреть визуальный фаст-фуд и деградировать!