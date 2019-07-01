В Санкт-Петербурге 33 человека госпитализировали с отравлением, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Заболели 31 посетитель и два сотрудника кафе "Евро Кебаб", которое открылось в Калининском районе города, не уведомив об этом надзорное ведомство. Всем пострадавшим поставлен диагноз "сальмонеллез".
Специалисты Роспотребнадзора проверили заведение и выявили там целый ряд нарушений законодательства, в связи с чем его деятельность с 30 июня приостановлена.
Выявлен и источник заражения. Сальмонеллу обнаружили в чесночном соусе, который кафе изготавливает самостоятельно.
Как кишечная палочка попала в соус, устанавливают специалисты. Назначен и проводится целый ряд экспертиз.
Комментарии