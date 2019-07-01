Москвичка отсудила у стоматологической клиники 2 млн рублей за то, что ей удалили два здоровых зуба, поставив на их место керамические брекеты, сообщает "Правозащитник.инфо".
Причиной для обращения послужило несоответствие обещаний стоматологов и реального эффекта от медицинского вмешательства.
Женщина заплатила 87 тысяч рублей и терпела не самую приятную процедуру, для того чтобы иметь "голливудскую улыбку", а получила еще худший вид зубов, чем он был изначально.
Судья учел сразу несколько нарушений, допущенных клиникой, и постановил выплатить женщине 2 млн рублей, из которых 30 тысяч – моральный вред, 724,9 тысячи – штраф за нарушение прав потребителя, 142 тысячи – неустойка, а остальное – деньги, которые потерпевшая потратила, чтобы исправить неутешительные итоги операции.
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