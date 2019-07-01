Жесткое "лобовое" ДТП произошло в Горно-Алтайске на проспекте Коммунистический, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации правоохранителей, водитель ВАЗ-21134 выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Toyota Avensis.
В результате аварии травмы получили предполагаемый ее виновник и двухлетняя девочка, находившаяся в салоне иномарки.
Ребенок получил ушибы. Осмотревшие его медики заключили, что госпитализация требуется.
А вот 42-летний водитель "Лады" получил более тяжелые травмы. Ему оказывают медицинскую помощь в Республиканской больнице.
Тестирование на алкоголь в крови показало положительный результат. В отношении него возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит до двух лет лишения прав и до 30 тысяч рублей штрафа.
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