Медики рассказали, в каких случаях нельзя есть малину, сообщает издание "Актуальные новости".
Ягода считается сильным аллергеном, кроме того, она способна раздражать кишечник и желудок.
Эксперты не рекомендуют ее потреблять также при температуре и проблемах с мочеполовой системой.
В остальных случаях ягода очень полезна. Ее отличает малое содержание сахара и фруктозы, что делает ее доступной даже для людей с сахарным диабетом или сидящих на строгой диете.
Малина содержит полезные антиоксиданты и рекомендуется для профилактики проблем с суставами, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Еще одним выраженным положительным свойством этой ягоды считается ее противодействие всасыванию холестерина.
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