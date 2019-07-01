Британские медики назвали ночную потливость признаком нескольких опасных заболеваний, сообщает iReactor.
Всем людям свойственно потеть в летнюю жару, но бывают случаи, когда причиной обильного потоотделения является вовсе не жара.
Большое количество выделения влаги на коже может свидетельствовать о борьбе иммунитета с неконтролируемым делением клеток.
Оно происходит на начальных стадиях таких опасных заболеваний как рак костей и печени, а также лейкемия и мезотелиом.
В связи с этим врачи рекомендуют в случаях подозрительно высокой потливости обращаться к специалистам и проходить назначенные ими обследования.
Специалисты уточняют, что это совсем не обязательно говорит о болезни, но все-таки советуют перестраховаться.
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