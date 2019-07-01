На основе сведений о продажах с января по май 2019 года "Автостат" составил рейтинг самых популярных в России дизельных автомобилей.
Возглавил рейтинг Mitsubishi Pajero Sport. За пять месяцев продажи на него в автосалонах достигли 3122 штук.
Немногим меньше приобрели его ближайшего конкурента: Toyota Land Cruiser Prado – 2919 экземпляров.
В тройку вошел Renault Duster, отстав от второй ступени пьедестала свыше чем на 500 машин – 2314.
Превысить показатель в две тысячи купленных автомобилей удалось также Hyundai Santa Fe (2195 шт.) и KIA Sorento (2035 шт.).
Замкнули десятку самых популярных дизельных автомобилей Toyota Land Cruiser 200 (1 977 шт.), единственный в топ-10 седан – BMW 5 серии (1 787 шт.), BMW Х5 (1 633 шт.), Skoda Kodiaq (1 633 шт.) и Volkswagen Touareg (1 489 шт.).
В общей сложности с января по май 2019 года россияне купили 45,87 тысячи новых дизельных легковых автомобилей. При этом каждые четыре из пяти приобретенных машин – это кроссоверы и внедорожники.
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