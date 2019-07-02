VPN от "Лаборатории Касперского" начал блокировать доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенных в РФ сайтов, сообщает "Интерфакс".
Информацию подтвердили в пресс-службе Роскомнадзора, пояснив, что Kaspersky Secure Connection подключился к ФГИС – Федеральной государственной информационной системе, в которую внесены запрещенные сайты.
Ранее Роскомнадзор проинформировал о готовящейся блокировке девяти сервисов VPN, которые отказались подключаться к реестру запрещенной в РФ информации.
Речь идет о NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish и VPN Unlimited.
Комментарии