Умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко

Умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Чередниченко, сообщает Союз кинематографистов России. Последние годы жизни она прожила в США.
"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты", — поделились в Союзе кинематографистов РФ.
Чередниченко дебютировала в кино в 1946 году. Первой ее ролью стала Нина Грекова в фильме Андрея Фролова "Первая перчатка".
Широкая известность к ней пришла во второй половине 50-х годов вместе с ролями Кати Квитки в производственной мелодраме Евгения Брюнчютина "Когда поют соловьи", Насти в спортивной драме Владимира Гончукова "Чемпион мира", Нюры Масленниковой в военной драме Михаила Винярского "Координаты неизвестны" и Ядвиги Яблонской в историческом, биографическом приключенческом фильме "Олекса Довбуш".
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