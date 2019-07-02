Премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал новую информационную систему, которая поможет адресно рассчитывать благосостояние населения, сообщает РИА Новости.
По его словам, она будет учитывать не только доходы граждан, но и множество других значимых аспектов.
В их числе состояние здоровья, состав семьи, условия проживания и даже уровень образования.
Медведев выразил мнение, что следует проследить и расходы, чтобы люди с "серым" заработком не получали пособия от государства.
Он заявил, что новый подход уже прошел тестирование в 11 регионах РФ. По результатам оценки эксперимента решено распространить опыт на территорию всей страны.
Запуск новой информационной системы запланирован на 2020 год.
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