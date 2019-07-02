В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали РИА Новости появление в интернете видеозаписи, на которой видно, как певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин в Москве подъезжает к поезду на люксовой иномарке.
По словам представителя компании, движение транспорта исполнительницы не создало угрозу другим пассажирам, так как оно осуществлялось по платформе №2 Рижского вокзала, которая предназначена для технических целей, в том числе проезда спецтранспорта.
В то же время собеседник агентства уточнил, что гражданским автомобилям не разрешается подъезжать к составам даже этим путем.
В связи с этим будет организована проверка, чтобы установить, кто именно из персонала ж/д вокзала допустил нарушение.
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