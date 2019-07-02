Расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе опубликовали СМИ

Скандальное расследование журналиста Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, опубликовала "Медуза".
Как пишет РБК, после задержания Голунова по неподтвердившемуся обвинению к работе над текстом подключились журналисты из РБК, Forbes, The Bell, "Ведомостей", "Новой газеты", "Русской службы Би-би-си" и "Фонтанки". Им удалось собрать доказательства, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье получили люди, близкие к руководителю столичного управления ФСБ.
По оценке департамента торговли и услуг Москвы, объем столичного похоронного рынка — примерно 14-15 млрд руб. в год. Согласно официальной отчетности за последние три года, доход городского оператора столичных кладбищ ГБУ "Ритуал" от платных услуг ежегодно составлял от 1,7 млрд до 3 млрд руб.
Отмечается, что ритуальный бизнес стал надежным источником наличных денег, включая "черные деньги" от продажи участков на кладбищах, платы за выкапывание и благоустройство могил, а также организацию похорон. Объем теневых наличных в этой индустрии опрошенные журналистами участники рынка оценивают еще в 12-14 млрд руб. в год.
Авторам материала удалось выяснить, что в декабре 2018 года власти Подмосковья учредили структуру, аналогичную московскому ГБУ "Ритуал", — ГБУ "Центр мемориальных услуг" — которая возьмет под контроль похоронный бизнес в регионе (сейчас в каждом муниципалитете — своя ритуальная компания). Судя по госзакупкам, новое ГБУ приобретает мебель, канцелярские принадлежности и арендует помещения под офисы в разных городах Московской области. Источник в похоронной отрасли региона рассказал, что новые люди уже взяли под контроль похоронный бизнес в четырех районах Подмосковья, граничащих со столицей, — Красногорском, Ленинском, Домодедово и Химках.
Комментарии
Интересно найдут, чьи 3 кг наркотиков? Не могут же они быть ничьи
И мировая пресса, и российские СМИ, и Президент...И это всё о НЁМ! А кто замолвит слово о простом гражданине РФ - нормальном, семейном, работающем в сфере производства, патриотичном, кроме Налоговой службы?!