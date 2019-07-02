Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если нефтяные компании без соглашения о стабилизации рынка топлива "заиграются" с ценами на топливо, то они поплатятся за это, сообщает РИА "Новости".
"Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов", — сказал Медведев.
Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что ситуация на рынке топлива в России в целом стабильна, цены растут значительно медленнее инфляции.
"Те показатели, которые сегодня продемонстрировал рынок, показывают, что, в принципе, работает механизм обратного акциза", — подчеркнул Козак.
На прошлой неделе президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что отмена продления соглашения может привести к шаткому равновесию на рынке. Тем не менее, по его словам, резкий рост цен на бензин маловероятен.
В 2018 году российские власти подписали соглашения о стабилизации рынка топлива до 31 марта 2019-го с десятью крупными нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
Ранее правительство России пообещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на топливо. О решении было объявлено на совещании министра финансов Антона Силуанова и Дмитрия Козака с нефтяниками. Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз.
Комментарии
пригрозил - пальцем !!! ???
Пальчик не тот вроде показал?
Да хоть грози хоть нет Нефтяники всерано будут диктовать СВОИ условия. Уж не подвластны они уже государству.
Вчера Газпромнефть уже поднял, 41,75 уже 92-ой, а был 41,45, быстро подсуетились. Наказывайте, вот наглядный пример.
кровопийцы!
"цены растут значительно медленнее инфляции"
И что Премьер считает, что они справедливы в стране, занимающей первое место (!) по добыче нефти на душу населения?