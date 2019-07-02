Пожар в жилом доме Барнаула тушили дружно все соседи

Пожарные приехали быстро, действовали оперативно, спасли собаку и хозяйку / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле в понедельник вечером, 1 июля, загорелся жилом дом, расположенный в поселке Восточный на улице Северная, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Спасибо соседям, протянули шланги с огородов, не дали огню разгореться. Пожарные приехали быстро, действовали оперативно, спасли собаку и хозяйку", — говорится в сообщении паблика.
Комментарии
Смотрю на последнее фото, и вижу: "вся россия на одной фотографии..."
Вроде на дачу похож а не дом
Мужики войти не смогли, а хозяйка была внутри? Пока пожарные не вытащили? Как не погибла, говорят несколько вдохов всего надо
Монооксид углерода CO (угарный газ) смертельная доза 0,1 % при вдыхании в течение 30 минут. Пожарные приехали в течение 10 минут и скорая с ними, значит спасли хозяйку. Хотя ведь неизвестно, через сколько пожар обнаружили и сколько она уже вдыхала