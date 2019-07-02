В Барнауле в среду, 3 июля, будет проводиться тактико-специальное учение по ликвидации условной аварии на химически опасном объекте ООО "Барнаульский водоканал", сообщается на официальном сайте города.
Во время учения в период с 9.30 до 10.00 будет производиться кратковременный запуск электросирен локальной системы оповещения. Барнаульцев просят сохранять спокойствие.
Учения пройдут с участием аварийно-спасательного формирования Управления по делам ГОЧС Барнаула.
Комментарии
Воду надеюсь отрубать не планируют?
Им мало фонтанов было? зимой и летом рвало трубы, не наигрались?
вам реальных не хватает?