В Барнауле в связи с аварией на питающей подстанции осуществлено отключение светофоров на нескольких перекрестках, сообщается на официальном сайте города.
Отключение произошло на пересечениях Павловского тракта с ул.Власихинской, ул.Просторной и ул.Трактовой.
По информации городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, работу светофоров планируется восстановить к 4 июля.
Также в связи с проведением плановых ремонтных работ сегодня, 2 июля, с 09.00 до 12.00 будут отключены светофоры на пересечении Павловского тракта с ул.Солнечная Поляна.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии
"Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков."
А никто не хочет сотрудников ГИБДД попросить выйти регулировать? Они вообще этого не делают нигде. Светофоры вырубаются - ездите как хотите. Барнаул столица африканского штата какого-то или что? Позор.
Вчера уже бардак там был. Гаишники разучмлмсь регелировать движение. Вообще где они есть ? А зарплату нехилую каждый месяц получают.
...регулировать...