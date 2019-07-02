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Светофоры на трех перекрестках в Барнауле не будут работать до 4 июля

, ИА "Амител"
2 июля также будут отключены светофоры на пересечении Павловского тракта с ул.Солнечная Поляна
Участников дорожного движения просят быть внимательными / Фото: ok.ru

Участников дорожного движения просят быть внимательными / Фото: ok.ru

В Барнауле в связи с аварией на питающей подстанции осуществлено отключение светофоров на нескольких перекрестках, сообщается на официальном сайте города.

Отключение произошло на пересечениях Павловского тракта с ул.Власихинской, ул.Просторной и ул.Трактовой.

По информации городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, работу светофоров планируется восстановить к 4 июля.

Также в связи с проведением плановых ремонтных работ сегодня, 2 июля, с 09.00 до 12.00 будут отключены светофоры на пересечении Павловского тракта с ул.Солнечная Поляна.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.07.2019 09:57
- гость -

"Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков."
А никто не хочет сотрудников ГИБДД попросить выйти регулировать? Они вообще этого не делают нигде. Светофоры вырубаются - ездите как хотите. Барнаул столица африканского штата какого-то или что? Позор.

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2.07.2019 10:13
гость

Вчера уже бардак там был. Гаишники разучмлмсь регелировать движение. Вообще где они есть ? А зарплату нехилую каждый месяц получают.

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2.07.2019 10:14
гость

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