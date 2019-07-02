Daily Mail опубликовал материал о том, как сотрудница Московского зоопарка при помощи веника и совка отбилась от белого медведя, проникшего в вольер во время уборки, сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел 28 июня. На кадрах можно увидеть, как медведь подходит к сотруднице зоопарка, которая занимается уборкой.
Женщина выставила перед собой веник и совок, не позволяя хищнику приблизиться, после чего покинула вольер.
Реакция уборщицы вызвала восхищение у британцев в комментариях: "Молодец уборщица. Уверена, я бы упала в обморок", "Это храбрость, когда каждый инстинкт призывает убежать, а вы держитесь твердо", "Удивительная женщина... Она молодец. Ее спокойствие спасло ей жизнь", "Невероятно храбрая женщина".
Комментарии
Белого медведя на скаку тоже остановим.
А чё он по помытому. Грязными лапами без сменной обуви!
Куда попомытому!!! ) ) ) ) ) Наша уборщица и не тлько медведя бы остановила ) Они такие...
Посмотрели бы британцы, как крупные хищники в нашем зоопарке о ноги директора и его помощника трутся, как ластятся, словно кисы домашние!