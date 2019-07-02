Цена на мясо может вырасти на 10% из-за налога на кормовые добавки

Стоимость мяса птицы, говядины и свинины может увеличиться на 10%, если импортерам кормовых добавок доначислят налог на добавленную стоимость (НДС) за последние три года, пишут "Известия" со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и протокол совещания Министерства сельского хозяйства.
Отмечается, что указанная проблема возникла из-за различий в толковании постановления правительства о перечне товаров, облагаемых налогом по льготной ставке. Поправки к постановлению, согласно которым кормовые добавки четко относились к льготной категории, вступили в силу 1 апреля этого года. Ситуация с продукцией, ввезенной до этого момента, оставалась неопределенной.
Исходя из этого Минфин запланировал доначислить импортерам добавок около 4-7 млрд рублей налога за три года. В ведомстве полагают, что льготная ставка должна применяться с момента вступления поправок в силу – с 1 апреля 2019 года.
В Минсельхозе не видят оснований для применения повышенной ставки. По мнению ведомства, это приведет к негативным последствиям для экономической эффективности предприятий отрасли и увеличению стоимости конечного продукта.
В Национальном кормовом союзе рассказали, что доплата НДС за добавки может привести к повышению цен на корм, который в себестоимости конечной продукции составляет не менее 60%.
Варианты урегулирования возникшей ситуации будут вскоре рассмотрены правительством, пишет издание.
Комментарии
Помнится когда доллар скакнул в два раза, мясники тоже говорили, что поднимут цену на мясо в два раза. Однако ж этого до сих пор за пять лет не произошло, потому что цена это не только по чём хотят продать, а и почём могут купить . Так что, ребятки, не пугайте нас, а подумайте где можно снизить издержки и урезать хотелки. Да и в общем-то, если пройти по магазинам и рынкам Барнаула, перепад цен на одно и то же мясо больше, чем 10 %.
Импортерам? А как же борьба с импортозамещением? А почему аж 10% Не с потолка цифра? А помоему просто нашли повод.
Минфин - когда вы уже нажретесь там? В двери уже и так не влазите. Мясо и так стоит как золото в стране в которой куча места для сх хозяйства, было бы кому развивать - так последнее душат.
ни одной хорошей новости! повышение постоянно! и на всё!!!! гнобят специально что чтоли!
поменяйте построение предложения, ибо в природе нет таких животных, как говядина и свинина, а значит и их мяса