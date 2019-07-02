В Алтайском крае с заявлением о краже в полицию обратилась 21-летняя жительница Бийска, заявившая, что в ее квартире с мая по июнь проводил ремонтные работы мужчина, нанятый по объявлению, сообщает региональное МВД.
"После того, как заказ был выполнен, мастер покинул помещение и вместе с собой забрал бытовую технику и ювелирные украшения. Так, придя домой, бийчанка не обнаружила новый духовой шкаф, золотые серьги, кольцо с фианитом и ювелирные подвески в виде крестов", – говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. 38-летний бийчанин написал явку с повинной. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".
Ведомство не уточняет, заплатила ли заказчица мастеру за его работу.
Комментарии
Может натурой отдала - а качество не устроило, решил, что маловато взял?