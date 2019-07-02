Вторник, 2 Июль, 12:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 71,4
Обь
281см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Рейсы "Аэрофлота" в Прагу отменены из-за решения властей Чехии

, ИА "Амител"
Чешские власти аннулировали разрешения, несмотря на то, что у перевозчика имеются все техвозможности
Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву другими рейсами / Фото: tass.ru

Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву другими рейсами / Фото: tass.ru

Во вторник, 2 июля, "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на авиакомпанию.

Речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться.

В авиакомпании отметили, что чешские власти аннулировали разрешения, несмотря на то, что у перевозчика имеются все технические возможности для выполнения рейсов. Причина такого решения не уточняется.

Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву рейсами "Аэрофлота" SU2012/2013 и SU2024/2025, а также самолетами других перевозчиков.

В авиакомпании подчеркнули, что их клиенты получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам "Аэрофлота".

Пассажиры, забронировавшие на 2 июля полеты в Москву и Прагу (включая рейс SU2017 на 3 июля), также могут оформить возврат билетов без сборов или отправиться в альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
11:56
Рейсы "Аэрофлота" в Прагу отменены из-за решения властей Чехии 0
11:34
Бийчанин сделал ремонт в квартире заказчицы и забрал духовку, кольцо и серьги 1
11:11
Цена на мясо может вырасти на 10% из-за налога на кормовые добавки 4
11:02
Уже 2000-й абитуриент подал документы в АлтГУ 2
10:51
Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию 12
10:37
Уборщица Московского зоопарка, отогнавшая медведя веником, восхитила британцев 4
10:32
Скорость – огонь: появился тариф для тех, кто проводит в интернете много времени 0
09:51
Светофоры на трех перекрестках в Барнауле не будут работать до 4 июля 7
09:37
Условную аварию на Барнаульском водоканале будут ликвидировать 3 июля 3
09:18
Пожар в жилом доме Барнаула тушили дружно все соседи 4
08:54
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой", если "заиграются" с высокими ценами 10
08:39
Расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе опубликовали СМИ 5
07:43
Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит 0
07:19
Море внутри: фотографии удивительного Байкала 1
07:01
Сильнейшие: алтайское агентство недвижимости признали на всероссийском уровне 0
06:44
Зона комфорта: проект литовского фотографа о пляжной свободе 5
06:24
Лагеря Алтая могут принять 360 детей из затопленной паводком Иркутской области 0
06:13
Будет теплее: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 июля 6
06:01
"Я иногда нарушаю ПДД": глава алтайского Минтранса о дорогах, "Арии" и отпуске 18
05:52
В РЖД прокомментировали выезд Пугачевой на перрон вокзала 5
04:43
14 человек погибли при паводке в Иркутской области 0
03:08
В России введут новую систему подсчета благосостояния граждан 6
02:33
Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности 6
01:05
Умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко 0
00:34
VPN от Касперского блокирует запрещенные в РФ сайты 2
23:53
Составлен топ-10 популярных дизельных авто в России 0
23:28
Ночная потливость может говорить об опасном заболевании 0
23:04
Медики рассказали, когда нельзя есть малину 0
22:47
Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью 6
22:25
Новосибирские власти готовы принять пострадавших от паводка 0
22:04
Двухлетняя девочка пострадала в "пьяном" ДТП в Горно-Алтайске 4
21:48
С 2 июля перекроют на месяц два участка дорог в Барнауле 0
21:20
Москвичке выплатили 2 млн рублей за удаление здоровых зубов 0
21:04
Названа причина отравления 33 человек в Петербурге 3
20:40
Первый канал обновляет систему голосования шоу "Голос" 1
20:25
ПФР напомнил, кто может выйти на пенсию с 1 июля 2019 года 5
20:07
Власти РФ продлили нулевые пошлины на экспорт пшеницы 0
19:46
В Новосибирске возбудили уголовное дело после стрельбы в ТЦ 0
19:21
75 млн рублей выделено лесничествам Алтая по нацпроекту 0
19:01
"Турнир надежд": в Алтайском крае намерены воспитать шахматных гениев 0
18:48
Мужчину осудили за убийство пенсионера и изнасилование девочки на Алтае 3
18:20
СМИ сообщили о ликвидации Рубцовского хлебокомбината 10
18:01
Пассажиры сошли с алтайского автобуса, не выдержав вони 12
17:48
Главред WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа 0
17:33
Асфальт провалился у новой школы в Барнауле 1
17:18
Мэр Таллина призвал сохранить русские школы 1
17:03
Уголовное дело против гендиректора алтайского "Модеста" дошло до суда 3
16:59
Введен режим ЧС из-за дождей в пяти районах Новосибирской области 0
16:45
В Финуниверситете состоялся очередной выпуск дипломированных специалистов 0
16:23
Пять сервисов пожаловались на "дискриминацию" "Яндексом" 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.