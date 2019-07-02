Рейсы "Аэрофлота" в Прагу отменены из-за решения властей Чехии

Во вторник, 2 июля, "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на авиакомпанию.
Речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться.
В авиакомпании отметили, что чешские власти аннулировали разрешения, несмотря на то, что у перевозчика имеются все технические возможности для выполнения рейсов. Причина такого решения не уточняется.
Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву рейсами "Аэрофлота" SU2012/2013 и SU2024/2025, а также самолетами других перевозчиков.
В авиакомпании подчеркнули, что их клиенты получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам "Аэрофлота".
Пассажиры, забронировавшие на 2 июля полеты в Москву и Прагу (включая рейс SU2017 на 3 июля), также могут оформить возврат билетов без сборов или отправиться в альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.
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