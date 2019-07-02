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Уже 2000-й абитуриент подал документы в АлтГУ

, ИА "Амител"
Будущий студент вуза планирует стать IT-специалистом

1 июля 2019 года в приемную комиссию опорного Алтайского государственного университета подал документы 2000-й абитуриент.

Им стал выпускник Тальменской школы № 1 Андрей Соловьев, который подал документы на направление подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии" факультета математики и информационных технологий, поскольку давно увлекается программированием и в дальнейшем планирует заниматься этим профессионально. В его портфолио – 250 баллов по ЕГЭ и победа в конкурсе "Покори Университет", давшая ему три дополнительных балла при поступлении в АлтГУ. Помимо этого, в соответствии с программой поддержки талантливой молодежи, Андрей Соловьев, как "высокобалльник", став студентом естественнонаучного факультета опорного вуза Алтайского края, будет получать повышенную стипендию в размере 12000 рублей.

"Я выбрал Алтайский госуниверситет, поскольку это один из лучших университетов страны, который находится в родном крае и недалеко от дома. Планирую получить здесь образование в области информационных технологий и стать высококлассным IT-специалистом. Ведь перед ними в наше время открываются большие возможности, и работу по этой специальности можно найти в любой стране и любой сфере, связанной с компьютерами", – уверен 2000-й абитуриент АлтГУ.

Направление подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии" появилось на ФМиИТ в 2013 году и на сегодняшний день является одним из самых популярных среди абитуриентов факультета. Это направление выбирают те выпускники школ и поступающие, кто планирует серьезно заниматься программированием и информатикой. Кроме того, декан ФМиИТ Евгений Владимирович Журавлев отметил, что выпускники направления подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии" имеют практически 100% трудоустройство.

"Студенты данного направления обучения активно участвуют в различных конкурсах и математических состязаниях. Поэтому победители школьных олимпиад, поступающие на это направление обучения, смогут в дальнейшем активно проявить себя в данной деятельности, – уточнил Евгений Владимирович. – Сейчас наши студенты участвуют в конференции "HOT Challenge 2019"*, организованной Национальным фондом подготовки кадров, а еще одна команда вернулась с проходившей в Якутске олимпиады. Кроме того, другая команда из пяти человек в настоящее время готовится к поездке на олимпиаду в Дубну".

Добавим, что приемная комиссия в этом году отмечает увеличение интереса абитуриентов к программам бакалавриата и специалитета. По сравнению с прошлым годом на 1 июля текущего года в АлтГУ пришло уже на 300 человек больше.

*ХОТ Челлендж 2019 – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.07.2019 11:16
krash

Желаю всем поступающим найти в дальнейшем рабочие места.....Удачи...

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2.07.2019 11:24
- гость -

Ничего, из высших учебных заведений не зависимо от специальностей хорошо берут в менеджеры, продавцов, на складе там с бумагами что бы работали. Не пропадут, 25 тыщ будут получать в Барнауле, но в деревню лучше не суваться...

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