"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом"

"Уральские авиалинии" со вторника, 2 июля, приостановили полеты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Чехию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Это связано с аннулированием чешскими авиавластями ранее выданных разрешений на полеты в Прагу.
Отмечается, что рейсы "Уральских авиалиний" У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага, назначенные на вторник, пока задерживаются на неопределенный срок.
Call-центр оповестит всех пассажиров об изменениях. Информация также будет доступна на сайте перевозчика и в официальных группах в соцсетях.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования", – сообщила представитель компании.
Ранее "Аэрофлот" также отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, после того как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов.
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