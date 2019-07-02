Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо ввести прогрессивную шкалу налогов, чтобы социальный раскол в обществе не увеличивался, пишет "Парламентская газета".
Нилов, выступая модератором круглого стола, на котором обсуждалась роль правового регулирования в борьбе с бедностью и неравенством, подчеркнул, что государственная система, которая не направлена на социальную справедливость, в современном мире недееспособна.
"Я – за то, чтобы в России была введена прогрессивная шкала налогов. Чтобы те, кто получает до 20 тысяч рублей в месяц, вообще освобождались от подоходного налога", – заявил Нилов. – А те, кто получает 50 тысяч в день, платили большой налог, это не будет увеличивать социальный раскол в обществе", – заявил он.
Ранее сообщалось, что россиян больше всего беспокоят рост цен, бедность и безработица. "Левада-Центр" опубликовал динамику потребительских настроений в марте 2019 года, которая отражает негативные тенденции в экономике – показатели оказались ниже, чем в марте прошлого года.
Комментарии
и будут все по бумагам получать до 20тр
Некоторые россияне имеют жилье на миллиарды, а налоги не платят так как фиктивно оформили недвижимость на государство или скрывают собственника, чтобы не платить налоги.
Грубо:
зарабатываю 19 тыс, налог не плачу, получаю 19 тыс
зарабатываю 22 тыс, налог 13%, получаю 19 тыс
зачем перетруждать себя на 3 тыс, если получу в итоге столько же