Жители Барнаула рассказали о тараканах, вылезающих на улицы по ночам

Ночью они выходят доедать все то, что не доели голуби / Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили, что в канализационных коллекторах и теплотрассах живет огромное количество тараканов, которые по ночам выходят на улицы города, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Хотелось бы поделиться с жителями города и рассказать, кто живет в коллекторах и теплотрассах. Ночью они выходят доедать все то, что не доели голуби, бездомные кошки и собаки", – говорится в сообщении паблика.
Комментарии
Господи, как страшно жить!..
Ночью они выходят доедать все то, что не доели голуби, бездомные кошки и собаки",
Ну это-то как раз положительный момент!))