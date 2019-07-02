Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения о полетах

Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с полетами российских авиакомпаний в Чехию, сообщает "Интерфакс".
"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями", – заявили в ведомстве.
В Минтрансе надеются, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки.
Ранее сообщалось, что рейсы в Прагу отменили "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот". Авиакомпания "Победа" также отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в связи с требованием властей Чехии, которые приняли решение аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.
Позднее "Уральские авиалинии" объявили о возобновлении полетов. "Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы возобновили. Мы летаем только в Прагу", – рассказал гендиректор авиакомпании.
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