Резкого повышения стоимости бензина в Алтайском крае не ожидается

Президент Алтайского топливного союза Юрий Матвейко заявил, что цены на топливо в регионе изменятся не более чем на процент инфляции, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
1 июля истек срок заморозки цен на топливо. Соглашение о сдерживании стоимости было заключено между правительством и нефтяниками в 2018 году, а в марте этого года договор был продлен еще на три месяца – до конца июня. Сейчас действие соглашения завершилось, однако, как уверяют власти, цена на топливо подскочить не должна.
"Если внутренний рынок будет достаточно обеспечен нефтепродуктами со стороны нефтяных компаний, я думаю, что цены изменятся не более чем на процент инфляции. Думаю, что на 50-70 копеек, не более того. И никаких проблем и резких потрясений на автозаправочных станциях мы не увидим", – отметил Матвейко.
По его словам, единственное, незначительно подорожало дизельное топливо: порядка четырехсот-пятисот рублей тонна.
"Дизельное топливо в больших объемах идет на экспорт, и внутри Российской Федерации есть сезон большого спроса – это посевная, уборочная. Дизеля просто не хватает, поэтому есть дефицит, и цена идет вверх", – пояснил Матвейко.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если нефтяные компании без соглашения о стабилизации рынка топлива "заиграются" с ценами, то они поплатятся за это. "Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов", – сказал Медведев.
Комментарии
Где то я это уже слышал....накануне прошлого повышения. ну ждем ( ( Надеюсь не на много.
по сотке бы сделали уже, удобнее считать, а то две штуки даешь пытаешься дроби делить, влезет или нет непонятно
Прогнозы как по баксу
Все просто - спрос рождает предложение... прекращайте заправляться и бенз будет дешеветь)))