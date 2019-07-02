Росстат заявил о невозможности подсчитать производительность труда

Росстат провел расчеты по новым методикам оценки производительности труда и признал, что они несовершенны, пишет РБК со ссылкой на данные анализа, которые ведомство представило на заседании своего научно-методологического совета.
Согласно майским указам президента России Владимира Путина, производительность труда в базовых несырьевых отраслях (к ним отнесли обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, оптовую и розничную торговлю, транспорт) должна расти на 5% в год. Однако оперативно отследить рост оказалось проблематично.
Всего обсуждалось две методики: одну из них ранее предложило Минэкономразвития, автором другой выступил сам Росстат.
Однако, как выяснилось, обе методики не позволяют точно оценить один из ключевых показателей экономики – производительность труда.
Первая проблема – существенное отличие в показателях производительности труда у разных регионов, из-за того что доля базовых несырьевых отраслей в них различается. Вторая – учет производительности труда в торговле включает в себя торговлю сырьем, и ведомства пока не определились, стоит ли учитывать ее. В-третьих, предприятия, вынужденные сдавать статистическую отчетность до бухгалтерской, постоянно правят свои показатели.
Как отметила замруководителя Росстата Ирина Масакова, правки вносят до 70% предприятий России. Масштаб правок, по ее мнению, носит "катастрофический характер".
Еще одной проблемой для подсчета является передача части задач предприятиями на аутсорсинг, что изменяет статистические показатели производства и трудовых затрат для конкретной компании. Для таких случаев нужна дополнительная отчетность, но на предприятиях ее не ведут.
Кроме того, компании часто объединяются в группы, которые не оформлены юридически, и работают по своим внутренним правилам, устанавливая общее ценообразование и политику использования труда и капитала.
Ранее Счетная палата раскритиковала освоение денег на майские нацпроекты президента России. В частности, расходования средств по нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по состоянию на начало апреля вообще не осуществлялось. Причем в 2019 году на реализацию нацпроекта планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.
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