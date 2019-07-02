Вторник, 2 Июль, 16:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 71,4
Обь
281см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Росстат заявил о невозможности подсчитать производительность труда

, ИА "Амител"
Обе методики не позволяют точно оценить один из ключевых показателей экономики
Есть несколько проблем, которые не позволяют точно оценить производительность труда / Фото: proza.ru

Есть несколько проблем, которые не позволяют точно оценить производительность труда / Фото: proza.ru

Росстат провел расчеты по новым методикам оценки производительности труда и признал, что они несовершенны, пишет РБК со ссылкой на данные анализа, которые ведомство представило на заседании своего научно-методологического совета.

Согласно майским указам президента России Владимира Путина, производительность труда в базовых несырьевых отраслях (к ним отнесли обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, оптовую и розничную торговлю, транспорт) должна расти на 5% в год. Однако оперативно отследить рост оказалось проблематично. 

Всего обсуждалось две методики: одну из них ранее предложило Минэкономразвития, автором другой выступил сам Росстат.

Однако, как выяснилось, обе методики не позволяют точно оценить один из ключевых показателей экономики – производительность труда.

Первая проблема – существенное отличие в показателях производительности труда у разных регионов, из-за того что доля базовых несырьевых отраслей в них различается. Вторая – учет производительности труда в торговле включает в себя торговлю сырьем, и ведомства пока не определились, стоит ли учитывать ее. В-третьих, предприятия, вынужденные сдавать статистическую отчетность до бухгалтерской, постоянно правят свои показатели.

Как отметила замруководителя Росстата Ирина Масакова, правки вносят до 70% предприятий России. Масштаб правок, по ее мнению, носит "катастрофический характер". 

Еще одной проблемой для подсчета является передача части задач предприятиями на аутсорсинг, что изменяет статистические показатели производства и трудовых затрат для конкретной компании. Для таких случаев нужна дополнительная отчетность, но на предприятиях ее не ведут.

Кроме того, компании часто объединяются в группы, которые не оформлены юридически, и работают по своим внутренним правилам, устанавливая общее ценообразование и политику использования труда и капитала. 

Ранее Счетная палата раскритиковала освоение денег на майские нацпроекты президента России. В частности, расходования средств по нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по состоянию на начало апреля вообще не осуществлялось. Причем в 2019 году на реализацию нацпроекта планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
16:31
Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям 0
16:21
Расширение полномочий полиции поддержало правительство 3
16:15
Более 2300 заявлений: почему АлтГТУ выбирают лидеры 2
16:10
Подрядчика заставят исправить недочеты в ремонте спортзала Первомайского района 0
15:42
Росстат заявил о невозможности подсчитать производительность труда 0
15:37
Ректор АГМУ вручил белые халаты и именные фонендоскопы лучшим абитуриентам вуза 1
15:27
Резкого повышения стоимости бензина в Алтайском крае не ожидается 4
15:12
Минздрав опроверг слухи о закрытии роддома в Новоалтайске 3
14:55
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения о полетах 2
14:33
Жители Барнаула рассказали о тараканах, вылезающих на улицы по ночам 14
14:07
Летнее ограничение движения большегрузов ввели на дорогах Алтайского края 3
13:58
Россиян, получающих менее 20 тысяч, просят освободить от подоходного налога 4
13:17
"Мы гибнем прямо сейчас": как Иркутская область ушла под воду 17
13:01
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом" 0
13:00
Предпринимателям края помогут выйти на международный уровень 0
12:52
Горячая линия по вопросам качества арбузов заработала на Алтае 1
12:34
Депутат объяснил, почему молодежь не доверяет политикам в России 7
12:22
Губернатор Усс встретился с жителями после паводка: "Хотите права качнуть?" 21
11:56
Рейсы "Аэрофлота" в Прагу отменены из-за решения властей Чехии 3
11:34
Бийчанин сделал ремонт в квартире заказчицы и забрал духовку, кольцо и серьги 1
11:11
Цена на мясо может вырасти на 10% из-за налога на кормовые добавки 7
11:02
Уже 2000-й абитуриент подал документы в АлтГУ 12
10:51
Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию 25
10:37
Уборщица Московского зоопарка, отогнавшая медведя веником, восхитила британцев 9
10:32
Скорость – огонь: появился тариф для тех, кто проводит в интернете много времени 0
09:51
Светофоры на трех перекрестках в Барнауле не будут работать до 4 июля 7
09:37
Условную аварию на Барнаульском водоканале будут ликвидировать 3 июля 3
09:18
Пожар в жилом доме Барнаула тушили дружно все соседи 4
08:54
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой", если "заиграются" с высокими ценами 12
08:39
Расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе опубликовали СМИ 11
07:43
Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит 0
07:19
Море внутри: фотографии удивительного Байкала 1
07:01
Сильнейшие: алтайское агентство недвижимости признали на всероссийском уровне 0
06:44
Зона комфорта: проект литовского фотографа о пляжной свободе 5
06:24
Лагеря Алтая могут принять 360 детей из затопленной паводком Иркутской области 0
06:13
Будет теплее: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 июля 6
06:01
"Я иногда нарушаю ПДД": глава алтайского Минтранса о дорогах, "Арии" и отпуске 20
05:52
В РЖД прокомментировали выезд Пугачевой на перрон вокзала 7
04:43
14 человек погибли при паводке в Иркутской области 0
03:08
В России введут новую систему подсчета благосостояния граждан 7
02:33
Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности 9
01:05
Умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко 0
00:34
VPN от Касперского блокирует запрещенные в РФ сайты 2
23:53
Составлен топ-10 популярных дизельных авто в России 0
23:28
Ночная потливость может говорить об опасном заболевании 0
23:04
Медики рассказали, когда нельзя есть малину 0
22:47
Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью 6
22:25
Новосибирские власти готовы принять пострадавших от паводка 0
22:04
Двухлетняя девочка пострадала в "пьяном" ДТП в Горно-Алтайске 4
21:48
С 2 июля перекроют на месяц два участка дорог в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.