Расширение полномочий полиции поддержало правительство

Правительство России рассмотрело поданный Госдумой законопроект о наделении полиции правом объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости определенных действий или недопустимости продолжения антиобщественного поведения, пишет "Коммерсантъ".
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, главы министерств поддержали инициативу.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью федерального закона "О полиции". Какого вида предостережения полагается объявлять гражданам, и какие действия будут считаться недопустимыми, в документе не уточняется.
Основными авторами инициативы выступили председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Писарев и его заместитель Александр Хиштейн.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил переложить на силовиков часть ответственности за плохой экономический рост в России. Он заявил, что, согласно опросу предпринимателей, большинство бизнесменов называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития своего дела.
Накануне МВД выступило с новой инициативой, предложив расширить полномочия инспекторов ГИБДД, чтобы они могли на месте и без суда принимать решение об ограничении действия водительских прав.
Комментарии
такое ощущение, что власть в России начинает саморазрушаться, причем с ускорением.
на месте и без суда
без суда и следствия?
дада, расстрел на месте без объяснения причин