Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям

Власти Чехии разрешили возобновить полеты российским авиакомпаниям в страну до 7 июля, сообщает РБК со ссылкой на чешский Минтранс.
"Утром 2 июля 2019 года Министерство транспорта Российской Федерации выдало разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019. Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года", – заявили в чешском министерстве.
Ранее стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
В российском Минтрансе заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, и пообещали решить вопрос "в самые сжатые сроки".
В Чехии отметили, что решение относительно полетов российских авиакомпаний не связано с политикой.
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