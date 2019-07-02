Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за слова в адрес жителей подтопленного Канска, сообщает РИА "Новости".
Одна из жительниц пострадавшего от наводнения города Канска обратилась к Уссу с вопросом, видел ли он дорогу в город, и отметила, что если ее размоет, люди окажутся отрезанными от внешнего мира.
"Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть!" – ответил губернатор и добавил, что в случае если дорогу размоет, ее восстановят.
Комментируя слова губернатора, Ревенко отметил, что в Канске сложилась тяжелая ситуация.
"Нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого", – отметил он.
Ревенко также добавил, что, по его мнению, в этой ситуации Усс не имел права на подобную реакцию.
"С людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу стоило бы извиниться", – подчеркнул Ревенко.
Комментарии
Ревенко права решил качнуть? Я тоже могу качнуть!
пусть самоустранится с должности - показал себя во всей красе
2.07.2019 17:10
- гость -
Да уж, нет. Высшее руководство должно снять его с занимаемой должности, как лицо, утратившее доверие.
Интересно извинится?