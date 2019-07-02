Этот проект реализуется центром поддержки экспорта Фонда МСП совместно с Министерством экономического развития России, АО "Российский экспортный центр" и АНО ДПО "Школа экспорта РЭЦ".
Целью программы является формирование у предпринимателей, планирующих вывод своих товаров или услуг на международные рынки, системного представления об эффективном структурировании экспортного проекта и дальнейшего масштабирования экспортной деятельности.
"Сегодня фонд МСП успешно реализует образовательные модули в рамках "Школы экспорта", – пояснила Римма Москвитина, руководитель профильного центра. – Акселератор – куда более глубокая программа. Ее цель – доведение компании собственно до заключения экспортного контракта и его сопровождение".
Акселерационная программа состоит из трех образовательных модулей продолжительностью по два дня каждый и двух межмодульных периодов по полтора месяца каждый, в ходе которых при поддержке экспертов предприятия выполняют практические задания, направленные на развитие заявленного экспортного проекта.
В 2018 году при поддержке ЦПЭ заключено 36 экспортных контрактов на сумму более 1 263 млн рублей.
Важно отметить, что параллельно запускается еще один экспортный акселератор, ориентированный на предприятия агропромышленного комплекса края.
Участие в акселерационной программе носит конкурсный характер. Допущены будут только компании с наибольшей перспективой развития экспортной деятельности.
"Мы даем возможность сельхозтоваропроизодителям не просто выйти на международный рынок, – объясняет Римма Москвитина, – совместно с командой PwC мы реализуем комплекс мер для формирования стратегии выхода каждой компании на рынок, обучения руководителей и сотрудников, создания международного бренда и закрепления этого бренда. Что получит предприниматель? Уникальные знания и навыки международной торговли, план развития компании и ее интеграции в рынок, собственно рынок сбыта. Это не теория, это практика".
Отобранные для дальнейшего участия в программе акселерации компании получат возможность принять участие в бизнес-миссии, в рамках которой планируется посещение China International Import Expo в Шанхае. Мероприятие запланировано на 5-10 ноября 2019 года. Представители компаний примут также участие в переговорах с потенциальными партнерами/покупателями одной из провинций КНР, определенной позднее по результатам анализа экспортного спроса.
Участие в программе экспортной акселерации позволит:
- Сформировать экспортную стратегию и дорожную карту выхода на целевой рынок.
- С помощью международных экспертов PwC выстроить взаимоотношения с потенциальными партнерами на целевом рынке.
- Подготовить экспортное предложение и представить свой продукт на одной из международных выставок.
Командой PwC реализуется крупнейшая программа экспортной акселерации в Европейском союзе, которая уже позволила успешно вывести на зарубежные рынки более 2 000 европейских компаний.
Участие в программе предполагает частичное софинансирование расходов Центром поддержки экспорта. Стоимость участия в программе для одной компании составит 300 тысяч рублей (без учета расходов на перелеты и проживание). Обращаем ваше внимание на то, что количество мест и сроки регистрации ограничены. Заявку на участие в данной программе необходимо подать не позднее 3 июля 2019 года. Регистрация открыта также через портал мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
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