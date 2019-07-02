Вторник, 2 Июль, 16:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 71,4
Обь
281см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Ректор АГМУ вручил белые халаты и именные фонендоскопы лучшим абитуриентам вуза

, ИА "Амител"
Игорь Салдан встретился с выпускниками алтайских школ, набравшими более 240 баллов ЕГЭ и подавшими оригиналы документов в вуз

1 июля 2019 года ректор Алтайского медицинского университета Игорь Салдан встретился с лучшими абитуриентами вуза. На встречу были приглашены 11 выпускников алтайских школ, набравших более 240 баллов по результатам ЕГЭ и подавших оригиналы документов в приемную комиссию вуза. Ректор пообщался с каждым из абитуриентов, спросил о будущей профессии, семейных традициях, увлечениях.

Выпускницы барнаульской школы № 107, сестры Анастасия и Кристина Ширяевы набрали по результатам ЕГЭ на двоих 583 балла. Анастасия вошла в число 10 выпускников школ Алтайского края, получивших 100 баллов ЕГЭ по химии, и показала отличные результаты по другим предметам: 98 – по русскому языку и 87 по биологии.

"К ЕГЭ начала готовиться заранее, еще с 10 класса. Сложностей в учебе не боюсь, с сестрой всегда готовились вместе, помогаем друг другу, если что-то непонятно. В нашей семье медиков нет, очень хочу помогать людям, и ни в какой другой профессии себя не представляю. Выбрала направление "Лечебное дело", стану терапевтом, дальше пока не заглядываю", – поделилась Анастасия.

У Кристины 98 баллов по химии, 93 балла по биологии и 87 по русскому языку.

"Я заранее готовилась к экзаменам: читала теорию по биологии, затем более углубленно стала изучать тему, постоянно что-то новое учила. Врачом хочу стать давно, помогать людям. Хотелось бы стать стоматологом, потому что люблю вышивать, вязать – такая тонкая, ювелирная работа, и я думаю, что в стоматологии мне это пригодится", – рассказала Кристина.

Помимо успехов в учебе сестры также увлекаются плаванием, чтением. Их поддержало большинство участников встречи – игра на музыкальных инструментах, танцы, занятия футболом, баскетболом, иностранными языками – вот далеко не полный перечень увлечений талантливых абитуриентов.

Ректор АГМУ Игорь Салдан отметил, что очень важно, помимо учебы в университете, находить время для занятий творчеством, спортом, заниматься волонтерством.

"Важно найти дело по душе. Те, кто увлекаются чем-либо, обычно более собраны в учебе и в жизни, в будущем это помогает им найти себя в профессии. Уверен, что вы проявите себя с лучшей стороны и станете успешными студентами Алтайского медицинского университета".   

Путь в медицину у вчерашних школьников разный: часть из них решила пойти по стопам родственников и стать продолжателями медицинских династий, другие выбрали профессию врача первыми в семье. Всех их объединяет любовь к медицине и стремление помогать людям.

Символичным стало вручение белых халатов и именных фонендоскопов – лучшие абитуриенты получили их от ректора университета и смогли почувствовать себя первокурсниками университета.

 

Продолжилась встреча общением с родителями талантливых абитуриентов. Игорь Салдан поблагодарил их за воспитание детей, за то, что выбрали один из лучших медицинских вузов Сибири и родной Алтайский край. Ректор АГМУ напомнил, что в новом учебном году будет продолжена хорошая традиция по выплате первокурсникам, набравшим более 240 баллов, повышенной стипендии 120 тысяч рублей за год. Игорь Петрович также рассказал о направлениях подготовки в вузе, о новой специальности "Клиническая психология", о школах мастерства и наставничества на старших курсах, о симуляционном центре и многом другом. В завершение мероприятия ректор вручил родителям абитуриентов благодарственные письма.

Отметим, именные фонендоскопы и медицинские халаты от ректора получат все абитуриенты, набравшие 240 баллов ЕГЭ и выше и предоставившие в приемную комиссию вуза оригиналы документов. Они также будут приглашены на встречу с ректором вуза в начале августа. Кроме того, поступающим с результатами ЕГЭ от 200 баллов и выше вручаются блокноты и ручки с юбилейной символикой вуза. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.07.2019 16:29
гость

Приемная комиссия работает медленно за час не более 6 человек,так принимать будут к осени закончат.И всем предлагают учится платно.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
16:31
Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям 0
16:21
Расширение полномочий полиции поддержало правительство 3
16:15
Более 2300 заявлений: почему АлтГТУ выбирают лидеры 2
16:10
Подрядчика заставят исправить недочеты в ремонте спортзала Первомайского района 0
15:42
Росстат заявил о невозможности подсчитать производительность труда 0
15:37
Ректор АГМУ вручил белые халаты и именные фонендоскопы лучшим абитуриентам вуза 1
15:27
Резкого повышения стоимости бензина в Алтайском крае не ожидается 4
15:12
Минздрав опроверг слухи о закрытии роддома в Новоалтайске 3
14:55
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения о полетах 2
14:33
Жители Барнаула рассказали о тараканах, вылезающих на улицы по ночам 14
14:07
Летнее ограничение движения большегрузов ввели на дорогах Алтайского края 3
13:58
Россиян, получающих менее 20 тысяч, просят освободить от подоходного налога 4
13:17
"Мы гибнем прямо сейчас": как Иркутская область ушла под воду 17
13:01
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом" 0
13:00
Предпринимателям края помогут выйти на международный уровень 0
12:52
Горячая линия по вопросам качества арбузов заработала на Алтае 1
12:34
Депутат объяснил, почему молодежь не доверяет политикам в России 7
12:22
Губернатор Усс встретился с жителями после паводка: "Хотите права качнуть?" 21
11:56
Рейсы "Аэрофлота" в Прагу отменены из-за решения властей Чехии 3
11:34
Бийчанин сделал ремонт в квартире заказчицы и забрал духовку, кольцо и серьги 1
11:11
Цена на мясо может вырасти на 10% из-за налога на кормовые добавки 7
11:02
Уже 2000-й абитуриент подал документы в АлтГУ 12
10:51
Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию 25
10:37
Уборщица Московского зоопарка, отогнавшая медведя веником, восхитила британцев 9
10:32
Скорость – огонь: появился тариф для тех, кто проводит в интернете много времени 0
09:51
Светофоры на трех перекрестках в Барнауле не будут работать до 4 июля 7
09:37
Условную аварию на Барнаульском водоканале будут ликвидировать 3 июля 3
09:18
Пожар в жилом доме Барнаула тушили дружно все соседи 4
08:54
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой", если "заиграются" с высокими ценами 12
08:39
Расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе опубликовали СМИ 11
07:43
Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит 0
07:19
Море внутри: фотографии удивительного Байкала 1
07:01
Сильнейшие: алтайское агентство недвижимости признали на всероссийском уровне 0
06:44
Зона комфорта: проект литовского фотографа о пляжной свободе 5
06:24
Лагеря Алтая могут принять 360 детей из затопленной паводком Иркутской области 0
06:13
Будет теплее: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 июля 6
06:01
"Я иногда нарушаю ПДД": глава алтайского Минтранса о дорогах, "Арии" и отпуске 20
05:52
В РЖД прокомментировали выезд Пугачевой на перрон вокзала 7
04:43
14 человек погибли при паводке в Иркутской области 0
03:08
В России введут новую систему подсчета благосостояния граждан 7
02:33
Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности 9
01:05
Умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко 0
00:34
VPN от Касперского блокирует запрещенные в РФ сайты 2
23:53
Составлен топ-10 популярных дизельных авто в России 0
23:28
Ночная потливость может говорить об опасном заболевании 0
23:04
Медики рассказали, когда нельзя есть малину 0
22:47
Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью 6
22:25
Новосибирские власти готовы принять пострадавших от паводка 0
22:04
Двухлетняя девочка пострадала в "пьяном" ДТП в Горно-Алтайске 4
21:48
С 2 июля перекроют на месяц два участка дорог в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.